Rari Nantes Imperia, le prime squadre tornano in acqua nel fine settimana

Imperia. F.I.N. ha dato il proprio assenso: i campionati possono ripartire. Dopo il riposo forzato per l’emergenza coronavirus, le prime squadre di pallanuoto della Rari Nantes Imperia torneranno in acqua nel prossimo week-end.

La Rari Nantes Imperia maschile che disputa il campionato di serie B farà visita al C.N.Sestri, squadra allenata dall’esperto Zonari. L’appuntamento alla piscina di Lago Figoi è per sabato 7 marzo, alle 20:15. I giallorossi di Fratoni, in precedenza, erano rimasti fermi due turni per disposizione della autorità pubblica, saltando la trasferta contro Piacenza Pallanuoto e la sfida alla Cascione contro Andrea Doria.

Domenica 8 marzo sarà poi il turno delle Rari-Girls che hanno tutte le intenzioni di festeggiare al meglio la ‘Festa della Donna’. L’appuntamento, però, sarà tra i più complicati della stagione: infatti, ad Imperia, arriverà la capolista Rari Nantes Bologna dell’ex Gina-Bella Mata’afa. Il fischio di inizio alla piscina ‘Cascione’ è previsto per le 17.