Asl 2 riorganizza strutture e reparti, l’ospedale di Albenga si occuperà solo dei casi di coronavirus

Savona. Si è lavorato senza sosta in Asl 2 per la riorganizzazione di Strutture e Reparti messa in atto per fronteggiare al meglio l’emergenza coronavirus.

Il Commissario Straordinario, Paolo Cavagnaro, descrive il nuovo quadro organizzativo operativo da oggi:

«Per mettere in atto questa organizzazione abbiamo classificato gli ospedali in due categorie: gli ospedali “Covid-19”: il S.Paolo di Savona e il S.M. di Misericordia di Albenga, e gli ospedali “No Covid”: il S.Corona di Pietra Ligure e il S. Giuseppe di Cairo.

L’ospedale di Albenga oggi è totalmente dedicato all’emergenza Coronavirus; qui vengono trattati sia i casi sospetti che quelli accertati. Al S. Paolo invece, oltre al trattamento del Covid prosegue l’assistenza e la cura dei pazienti con altre patologie ricoverati nei vari reparti, ma separando le due attività in maniera rigorosa.

Negli altri ospedali saranno convogliate parte delle attività che non vengono al momento più effettuate negli “ospedali Covid” e dovranno in generale gestire le urgenze di tipo ortopedico/ traumatologico, vascolare, neurologico, che i primi non riescono a smaltire».

«Scendendo nel dettaglio, al S. Paolo di Savona sono state organizzate una zona rossa, dedicata ai casi più gravi dotata di 7 posti letto presso la Rianimazione, una zona Arancione con 14 posti letto presso il Reparto di Malattie infettive ed una Zona Gialla con 13 posti letto presso l’ex Neurologia, dedicata ai pazienti in attesa di accertamenti diagnostici e dell’esito del tampone.

Al S.M. Misericordia di Albenga invece la zona Rossa della Rianimazione conta attualmente 4 posti letto (più altri 4 in fase di allestimento); la zona Arancione allestita presso il reparto di Malattie infettive ha una disponibilità di 16 posti letto; l’area gialla 15 posti. I responsabile delle due aree gialle sono rispettivamente il dottor Marco Anselmo per Savona e il dottor Giovanni Riccio per Albenga, primari delle Malattie infettive dei due nosocomi».

In entrambi i nosocomi si sta comunque lavorando per implementare ancora la disponibilità di posti dedicati ai casi Covid-19 per rispondere ad eventuali nuove necessità dei prossimi giorni. Per quanto riguarda l’aggiornamento sui casi Covid 19 in provincia di Savona i dati più aggiornati contano 22 persone in isolamento fiduciario; 269 cittadini in isolamento obbligatorio, 68 soggetti sottoposti a tampone di cui 13 positivi. Per quanto riguarda i ricoveri gli ultimi report contano 18 casi al S. Paolo e 14 ad Albenga.