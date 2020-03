«Professionalità e umanità», una lettrice ringrazia il personale del Borea di Sanremo

Sanremo. Sina Barreca e la famiglia Bonello vogliono ringraziare il personale dell’hospice dell’ospedale Borea di Sanremo per la modalità con cui si sono presi cura di Aldo Bonello, scomparso ieri dopo una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo:

«Mio cognato Aldo è stato ricoverato un mese, era malato terminale, con lui sono stati tutti oltre che professionali anche umani, non solo con lui, ma anche con noi famigliari.

Il nostro ringraziamento va a dottori, infermieri, ma anche alle donne delle pulizie che lavorano nel reparto. Si parla sempre e solo di cose brutte che succedono nella sanità, secondo me è giusto dire anche le cose buone come in questo caso».