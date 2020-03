Prime misure economiche per turismo, Pd Sanremo: «Anche i comuni devono dare sostegno a un settore fondamentale»

Sanremo. «Bene hanno fatto il governo e il ministro Franceschini a inserire interventi a sostegno del settore turismo nel decreto legge che dispone misure urgenti per le conseguenze legate all’emergenza causata dal Coronavirus» – commenta Marco Torre, coordinatore PD Sanremo.

«Il decreto prevede la sospensione dei versamenti di ritenute fiscali Irpef e contributi previdenziali Inps per il settore turistico e alberghiero in tutta Italia. Previsti anche voucher per consentire alle agenzie turistiche di rimborsare le disdette sia di alberghi che di voli aerei.

Riteniamo che accanto a questa iniziativa del governo le regioni e anche i comuni debbano attivarsi per dare sostegno a un settore fondamentale e trainante per il tessuto economico del nostro territorio. Il PD di Sanremo ritiene quindi utile che anche il Comune di Sanremo, in un’ottica di superamento della fase emergenziale, metta in campo un serie di iniziative di rilancio del turismo con nuove manifestazioni e con altre iniziative di promozione del nostro territorio anche valorizzando al meglio le risorse derivanti dalla tassa di soggiorno.

Questa amministrazione ha dimostrato negli anni di aver saputo rilanciare il turismo, basti pensare al recente successo legato al festival e alle ricadute positive che hanno coinvolto tutta la città. Ora occorre tutti insieme fare un sforzo in più non per tenere chiusi gli alberghi i ristoranti e negozi ma anzi per riportare i turisti a Sanremo e tornare alla normalità di una città bella, accogliente e piena di vita» – afferma Marco Torre, coordinatore PD Sanremo.