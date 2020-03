Pontedassio, focolaio di coronavirus alla bocciofila: tre persone positive

Pontedassio. Tre persone residenti a Pontedassio sono risultati positivi al Covid-19 e sono ricoverati presso i reparti specializzati. Lo comunica tramite una nota il sindaco del centro della valla Impero Ilvo Calzia.

«Dalla ricostruzione dell’Asl1 – scrive Calzia – sembrerebbe che un punto di contagio si sarebbe verificato presso la bocciofila di Pontedassio, il cui bar è stato preventivamente chiuso già dalla giornata di venerdì scorso. Se qualcuno ritiene di aver frequentato l’impianto sportivo, con presenza di almeno 15 minuti in ambiente chiuso, pre precauzione si può segnalare al dipartimento di prevenzione dell’Asl tramite il 112».

Nella nota diffusa dal Comune si si legge che le tre persone sono «in condizioni stabili», «per ora non preoccupanti e che vengono curati con terapie adeguate alla patologia».

«L’Asl sta mettendo in atto tutte le procedure volte al monitoraggio e al contenimento del contagio, in particolare ha provveduto a prescivere l’isolamento domiciliare obbligatorio per tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con le tre persone ricoverate», sottolinea il comunicato.

«Invito tutti a mantenere la calma perché la situazione è sotto controllo, vi chiedo però di stare il più possibile in casa e di non frequentare luoghi affollati come da disposizioni del Governo, della Regione e di tutti i medici», conclude Ilvo Calzia.