Pontedassio, faccia a faccia con il ladro in camera da letto: è entrato da una finestra

Pontedassio. Altezza media, magro, cappello e vestito di nero aderente con scarpe bianche. È questo l’identikit dell’ uomo che ieri sera passando dai tetti si è intrufolato attraverso una finestra nella cameretta di una ragazza di 16 anni nel piccolo centro della valle Impero, in via Risorgimento.

Lo racconta la mamma: «Era da solo, è entrato in camera e mia figlia rientrando in camera se lo è trovato davanti. Fortunatamente non ha rubato nulla. L’ho rincorso per un pezzo dalla piazza fino in via Cavour. Gli ho urlato di fermarsi si è pure girato ma ha ripreso a correre verso la Statale dileguandosi».

Intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri che si è messa sulle tracce dell’autore del tentato furto. Anche alcuni vicini si sono messi a cercarlo ma senza esito.

«Mia figlia è reclusa in casa da 15 giorni per non aver contatti con altre persone e si trova un estraneo in camera. Oltre allo spavento, ora dovremo sanificare nuovamente tutto l’ambiente», conclude la donna.