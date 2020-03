Pillole cinesi al tempo del coronavirus, l’iniziativa dell’Associazione Sanremese Civiltà Liberale

Sanremo. L’Associazione Sanremese Civiltà Liberale, attraverso la sua associata Monica Corgnati, responsabile del settore Donne, promuove un’iniziativa di divulgazione culturale on-line. Utilizzando la pagina Facebook della dottoressa Corgnati, saranno trasmesse brevi sessioni d’introduzione al “Mondo Cina” toccando argomenti di interesse quali la lingua, la cultura, la filosofia e le tradizioni passando per l’affascinante mondo delle relazioni.

L’iniziativa avrà, inoltre, lo scopo di alleviare le lunghe ore di confinamento e distanziamento sociale ai quali la popolazione si sta attenendo, con l’auspicio di poter proseguire anche al riprendere della normalità.

Di seguito il programma dei primi appuntamenti che saranno trasmessi in diretta Facebook sulla pagina della dottoressa Monica Corgnati e poi ripostati sulla pagina dell’Associazione Civiltà Liberale:

1- Merc 1 Aprile 17:30

Presentazione

Struttura della lingua cinese – ideogrammi

CRISI

Analisi sociale della CRISI in Cina

Spunti per la CRISI di ognuno di noi

2- Ven 3 Aprile 17:30

Introduzione alla filosofia taoista

Il dao – accenni di pinyin

Suddivisione tra Ying e Yang

Caratteri di Luna e sole

Equilibrio cosa significa per ognuno di noi

3- Lun 6 Aprile 17:30

La società e le contraddizioni

CONTRADDIZIONE – i due caratteri che la compongono

Accenni ai toni

Contraddizione o equilibrio? Gli opposti nella civiltà orientale

Spunti per l’applicazione nella vita pratica

4- Mer 8 Aprile 17:30

L’uomo nella civiltà cinese

Carattere di uomo, inteso come essere vivente – parte di un gruppo

Carattere di uomo, inteso come maschio, contrapposto a donna

Come usare questi concetti per capire le diversità

5- Ven 10 Aprile 17:30

La natura nella cultura orientale

I cinque elementi

La scrittura dei caratteri

Perché i caratteri sono e sempre saranno parte della cultura cinese

Conclusioni