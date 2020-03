Picnic al porto di Aregai in piena pandemia, carabinieri denunciano tre giovani che cuocevano rostelle

Sanremo. Con un braciere arrostivano la carne sul porto di Marina degli Aregai, approfittando della bella giornata di sole e delle temperature miti: una coppia di albanesi, residenti a Sanremo, e un loro amico, di nazionalità turca, residente a Santo Stefano al Mare, sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Sanremo per aver violato le disposizioni del decreto firmato dal premier Conte per arginare la diffusione del coronavirus.

I tre amici, tutti trentenni, non avevano evidentemente nessuna motivazione valida per essere all’esterno delle proprie abitazioni, come invece prevede il decreto per il quale si può uscire soltanto per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e necessità. In piena pandemia, il gruppetto aveva invece deciso di improvvisare un picnic sulla banchina del porticciolo, vicino ad una imbarcazione ormeggiata.