Paura del coronavirus? Silvio Berlusconi da giorni in Costa Azzurra

Châteauneuf-de-Grasse. La figlia vive lì ed in altre circostanze nel suo arrivo non ci sarebbe nulla di eccezionale. Ma se lui è l’ex premier Silvio Berlusconi (83 anni di età) e in quelle zone il coronavirus è quasi pandemico, allora lo spostamento da Arcore al borgo nelle Alpi Marittime francesi assume contorni emblematici.

A darne la notizia è Nice-Matin, con la conferma di diverse fonti e dopo l’annuncio di BFM TV. Berlusconi sarebbe già nella lussuosa villa di famiglia, secondo il sindaco Emmanuel Delmotte, da almeno due settimane.

Sempre secondo quanto dichiarato al quotidiano nizzardo dal primo cittadino del piccolo comune d’oltralpe, il leader di Forza Italia già in passato era solito trascorrere qualche periodo in Costa Azzurra.