Diano Marina. Il dianese Niccolò Bonifazio vince la quinta tappa della Parigi-Nizza.

Il ciclista di Diano Marina, che corre per la Total Direct Energie, dopo aver affrontato la prima tappa Plaisir-Plaisir di 134 km, la seconda da Chevreuse a Chalette-sur-Loing per 166.5 km, la terza da Chalette sur Loing a La Châtre di 212,5 km e la quarta da Saint-Amand-Montrond a Saint-Amand-Montrond, oggi ha dato il meglio di sé riuscendo a conquistare il podio della quinta tappa da Gannat a La Cote-Saint-André, che ha completato in 5h18’02”, precedendo Cortina e Sagan.

Un ottimo risultato per il giovane ciclista che riesce a conquistare la seconda vittoria stagionale, dopo quella ottenuta in Belgio durante il Saudi Tour.