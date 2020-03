Pallini in campo per riconquistare la poltrona di sindaco a Santo Stefano: «Il paese deve tornare protagonista»

Sanremo. «Perché mi ricandido? Semplicemente perché ho di nuovo entusiasmo e credo che Santo Stefano possa ricevere il mio e trasmettermi il suo».

Marcello Pallini parla al Caffè con della sua candidatura a sindaco di Santo Stefano al Mare carica che ha già ricoperto dal 2005 al 2015.

L’ex primo cittadino sanstevese per tentare di ritornare a guidare l’amministrazione del suo paese sarà a capo di una lista civica. «Personalmente – dice Pallini – alle prossime regionali per mia storia personale e perché ritengo che abbia fatto bene appoggerò il presidente uscente Giovanni Toti, ma ciò non colloca la mia formazione necessariamente nel centrodestra, ognuno sarà libero di fare le sue scelte».

«Uno dei fattori che mi ha convinto a rimettermi in gioco è che noi non potremo più fare amministrazione come negli anni passati perché è cambiato il mondo. Sono cambiate le esigenze, le modalità di comunicazione. Più che sulle grandi opere bisognerà puntare sulla partecipazione del paese stesso. Spero che il paese ridiventi propositivo. Noi dovremmo lavorare moltissimo sul fronte mare, puntando sul turismo che è il nostro futuro», sottolinea Pallini.

«Per quanto riguarda lo sport – aggiunge Marcello Pallini - la nostra cittadina ha una grande tradizione. A Santo Stefano si sono svolti campionati mondiali di vela, abbiamo una delle strutture più belle a livello calcistico col manto in erba sintetica. Questa vocazione sportiva deve essere riscoperta».