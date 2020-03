Pallanuoto, la federazione sospende il turno di campionato. Gioca solo la Serie A1

Imperia. Con un comunicato diramato nella tarda serata di venerdì, la F.I.N. ha disposto la sospensione del turno di campionato, che si sarebbe svolto nel week-end, considerando la necessità di garantire l’uniformità e lo sviluppo omogeneo dei vari gironi territoriali. Rinviate a data da destinarsi le partite di Serie A2 maschile, Serie B maschile, Under17 maschile e Serie A2 Femminile. Oggi scenderà in acqua soltanto la Serie A1. Una decisione che vede coinvolte la squadra di Fratoni (che avrebbe giocato in trasferta contro C.N.Sestri per l’8° giornata di Serie B) e le Rari-Girls di Merci Stieber (impegnata sulla carta contro R.N.Bologna nella 6° giornata di Serie A2).

In settimana, il Comitato Ligure aveva già predisposto il rinvio delle partite di tutte le giovanili di pallanuoto, a livello regionale. Oltre alle gare di Nuoto della VI° Prova Esordienti A e B.