Ospedaletti. Il coronavirus non ferma l’azione dell’amministrazione Cimiotti. In questi giorni, infatti, sono partite una serie di manutenzioni straordinarie che hanno coinvolto i giardini di Villa Sultana, le aiuole di corso Regina Margherita e, prossimamente, si rivolgeranno anche a via Papa Giovanni.

L’intervento più evidente è quello che sta interessando il parco del casinò d’Italia. La Sapeco Srl (società proprietaria dell’immobile) è stata intimata, con apposita ordinanza del sindaco, a dare seguito a una pulizia straordinaria del giardino. Ora, a lavori praticamente conclusi, quel che rimane dello storico edificio è nuovamente visibile dalla passeggiata (vedi foto). Corso Regina Margherita, la via pedonale che affianca l’Aurelia, sta vedendo in azione i giardinieri del Comune per la sostituzione e sistemazione del verde e dei fiori che lo decorano, nel tratto tra il bar Pinky e l’Alexandra.

Spostandoci geograficamente verso mare, il nuovo asfalto di via Papa Giovanni – opera della precedente amministrazione Blancardi – attende di essere rifinito. Devono passare circa 30 giorni prima che su di esso si possa “stampare” il ricamo in stile pavè così come già avvenuto in via Roma. Al sagrato realizzato di fronte all’omonima chiesa, verranno aggiunti dei paletti per la delimitazione delle aree di passaggio pedonale.