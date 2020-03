Ospedaletti, contenzioso con ditta concessionaria porto. Comune rinnova incarico avvocato

Ospedaletti. E’ stato rinnovato per un anno all’avvocato Maurizio Boeri di Sanremo l’incarico di assistenza nell’annoso contenzioso tra il Comune e la ditta la ditta Fin.Im: ex concessionaria delle aree portuali, la cui concessione è stata poi annullata. Per l’assistenza legale, il Comune pagherà circa 20mila euro al professionista.

Dopo la revoca della concessione, Fin.Im ha chiesto i danni al Comune e a tutti gli altri soggetti coinvolti nella vicenda.

Era il 1 febbraio 2007, quando il Comune di Ospedaletti rilasciò a favore di Fin.Im. una concessione demaniale marittima avente ad oggetto «una zona del Demanio Marittimo della superficie di 217.327,37 metri quadrati; 143,449,25 metri quadrati dei quali di specchio acqueo attuale, allo scopo di costruire e gestire un porto per naviglio da diporto con annesse strutture turistico-ricettive, commerciali, ludico-sportive e servizi». Per le opere era prevista una durata minima di 1.825 giorni lavorativi, poi 99 anni per il loro godimento e la loro gestione. Con la convenzione, sottoscritta con il Comune di Ospedaletti, Fin.Im. ottiene pure i titoli edilizi per realizzare il “Parco & Marina di Baiaverde” nel cui contesto era prevista anche la realizzazione del Porto Turistico di Ospedaletti.

Come partner per i lavori, Fin.Im individua l’Impresa Costruzioni Rosso Geom. Francesco e Figli Spa e il 24 dicembre 2007, le due società sottoscrivono il contratto per l’esecuzione in appalto dei lavori necessari a dare esecuzione alla Concessione e ai titoli edilizi assentiti a Fin.Im per realizzare cosi il porto e tutte le previste opere di urbanizzazione.

Ma il 22 gennaio del 2013 giunge a definizione un contenzioso amministrativo, promosso tempo addietro su iniziativa di alcuni privati, proprietari di immobili di civile abitazione (Condominio “Le Margherite”) prospicienti le aree interessate dai lavori del Parco & Marina di Baiaverde. Vengono coinvolti, tra gli altri: il Comune di Ospedaletti, La Regione Liguria, la Provincia di Imperia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio.

In seguito a una serie di ricorsi e procedimenti giudiziari, la concessione già rilasciata a Fin.Im. viene annullata e tutti gli atti amministrativi vengono così impugnati. Nei confronti del Comune di Ospedaletti e degli altri enti la Fin.Im – società per la quale è in corso un procedimento fallimentare – presenta richiesta di risarcimento.