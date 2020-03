Ospedaletti Calcio, José Espinal dà il benvenuto a Roberto Biffi: «Un grande valore professionale»

Ospedaletti. Il ritorno di Roberto Biffi è stato accolto con grande entusiasmo dalla famiglia orange. A farsi portavoce e a dare il bentornato a Biffi è José Espinal, colonna della prima squadra e responsabile del settore giovanile dell’Ospedaletti.

«Il ritorno di Roberto Biffi è un momento importante per la nostra società e per la programmazione futura sempre nell’ottica di crescita per i ragazzi del settore giovanile, è un membro importante della nostra famiglia – dichiara Espinal – insieme a Caverzan e Vignaroli forma la ‘squadra’ di ex calciatori professionisti che ogni giorno mettono a disposizione la loro esperienza per i calciatori del futuro. Un valore professionale che vogliamo mettere in gioco nel lavoro di tutti i giorni. Bentornato Roberto! Ci vediamo sul campo».