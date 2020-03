Nave Marina militare al largo di Ventimiglia per riposizionamento boa

Ventimiglia. La psicosi scatenata dall’emergenza coronavirus ha portato alcune persone a credere che la presenza di una nave tavolara della Marina militare italiana a largo di Ventimiglia fosse dovuta a misure straordinarie per il Covid-19 se non addirittura a problemi con la Francia. Non c’è, però, nulla da preoccuparsi.

La nave è impegnata in lavori di riposizionamento della boa di segnalazione di Capo Mortola, posta in prossimità delle secche e che un paio di settimane fa è stata divelta a causa delle condizioni meteo-marine.