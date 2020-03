Imperia. A causa di una tubatura guasta piove letteralmente in casa in alcuni alloggi delle Case parcheggio di via Airenti a Porto Maurizio.

Gli inquilini del complesso di case popolari gestite dal Comune hanno chiamato i vigili del fuoco che stanno intervenendo.

Sul posto, per motivi precauzionali, c’è anche una pattuglia della polizia.

Già nei giorni scorsi si era presentato il problema che, evidentemente, non è stato risolto nonostante l’intervento dei tecnici comunali.