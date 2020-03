Savona. A causa di una frana in movimento azionata dal maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulla Liguria, il viadotto “Madonna del Monte” sull’A6 Torino-Savona è stato chiuso in via precauzionale in direzione mare.

Il tratto di autostrada interdetto al traffico è quello tra Altare e il bivio A6/A10 a Savona. I mezzi viaggiano dunque sulla corsia unica, quella in direzione Torino, istituita per l’occasione.

Si tratta del viadotto parallelo a quello che nel novembre 2019 venne travolto da una frana, ricostruito in tre mesi e inaugurato il 21 febbraio scorso. Ora lo smottamento minaccia nuovamente la struttura.