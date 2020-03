Monaco, cala il lavoro. Il Principato autorizza “chomage” tecnico retribuito

Monaco. L’emergenza coronavirus si fa sentire anche nel Principato di Monaco, dove è calato drasticamente il lavoro. Per questo le autorità monegasche hanno autorizzato la procedura di “chomage” tecnica, una sorta di disoccupazione, parziale o totale, a favore delle aziende, soprattutto quelle del settore turistico (ristorazione, eventi e alberghiero) colpite dalla crisi.

Lo conferma Roberto Parodi, segretario dei Frontalieri Autonomi Intemelii, riportando una nota del governo monegasco. A Montecarlo, infatti, lavorano circa 4mila frontalieri italiani, quasi tutti residenti nell’Imperiese, e tanti oggi sono a rischio. «Al fine di sostenere le imprese in difficoltà – si legge nella nota – oltre alle misure sociali già attuate (pagamento differito degli oneri sociali e ricorso alla disoccupazione totale parziale), il governo ha deciso di riattivare Comed, la Commissione per l’assistenza alle imprese in difficoltà creata nel 2008 al tempo della crisi finanziaria globale».