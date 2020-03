Sanremo. «Bandiera a mezz’asta, un cuscino di fiori tricolore ai piedi del monumento ai caduti, e con commozione, insieme ai colleghi sindaci di tutta Italia in rappresentanza delle rispettive comunità», scrive così il sindaco Alberto Biancheri, commentando il minuto di silenzio per le vittime del Coronavirus, celebrate oggi alle 12 in tutto la nazione.

Spiega il primo cittadino matuziano: «Ho partecipato al minuto di silenzio e di raccoglimento in memoria di tutte le vittime di questa tragica emergenza. Nel cuore e nella mente il dolore per le tante perdite, per le comunità più colpite, per chi ha perso la vita nel tentativo di salvarne un’altra.

Profonda vicinanza a tutte le famiglie colpite da un lutto».