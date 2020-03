Meteo, le previsioni di Achille Pennellatore: «Da lunedì temporali con raffiche di vento»

Sanremo. «Dalle 8 di lunedì 2 marzo meteo controcorrente per il mare della Riviera dei Fiori, Costa Azzurra e zona del largo fino a Corsica – fa sapere Achille Pennellatore – Dal pomeriggio di lunedì, vento forte forza 7 da SW sulla costa. Avviso di burrasca forza 8 al largo da SW al largo. Nel primo pomeriggio saranno possibili localizzati temporali con raffiche di vento».

«Preavviso di codice giallo per piogge di normale intensità primaverile sulla costa Imperiese e Costa Azzurra nella giornata di lunedì. Preavviso di codice arancio nell’interno per piogge di forte intensità primaverile. Domattina, vedremo se questo preavviso diventerà avviso.

Situazione sinottica alle 16 su Riviera dei Fiori, Costa Azzurra con evoluzione. Importante approfondimento di una depressione sul Golfo Ligure, supportata in quota da una saccatura, con il transito, domani lunedì, di un attivo sistema frontale d’intensità variabile secondo le zone. Valori di pressione previsti: 1005/1007 hPa al momento, 1001/1003 hPa la prossima notte, 986/988 (!) hPa domani a mezzogiorno. Sarà accompagnato e seguito da forti correnti occidentali o sud-occidentali. Attenzione: in situazioni normali, le raffiche di vento possono essere superiori del 40% al vento medio indicato qui sotto nelle previsioni. Le onde massime possono arrivare anche a due volte lo stato del mare previsto.

Previsione per lunedì 2 marzo (perc. possibile di bugia, 15%). Cielo coperto già dall’alba con le piogge già iniziate nella notte, piogge abbondanti soprattutto nell’interno. Possibile qualche colpo di tuono nella prima parte del pomeriggio. Cessazione delle piogge sulla costa in fin di giornata, mentre potranno ancora andare avanti fino a notte fonda nell’interno. Previsti circa 50/80 mm nell’interno, 20/40 mm sulla costa. Quota neve inizialmente sui 1800 metri, poi in abbassamento a 1450 metri. Sulle Alpi Marittime/Liguri la coltre di neve nuova potrà variare da 50 a 100 cm.

Visibilità scarsa o cattiva, in miglioramento dalla serata. Temperature minime sulla costa fra 5° e 8°, massime fra 11° e 13°. Vento irregolare depressionario 10/20 nodi localmente 25, dal pomeriggio proverrà da SW con rinforzi a 28/33 nodi, 35/40 nodi nella serata al largo. Durante la notte fra lunedì e martedì il vento si disporrà da Sud solo sulla zona del largo. Mare da mosso a molto mosso nella mattinata, da molto mosso ad agitato nel pomeriggio, molto agitato la notte al largo.

Previsione per martedì 3 marzo (perc. possibile di bugia, 20/25%). Mattinata soleggiata, poi velato dal pomeriggio, nuovo peggioramento in montagna nella notte successiva. Visibilità buona, temperature minime in lieve calo, massime stabili. Vento sulla costa irregolare depressionario 5/15 nodi, dal pomeriggio ritorno al vento da W 25/33 nodi. Mare agitato, temporaneamente molto mosso nella mattinata. Al largo, vento ostinato da SW 20/30 nodi localmente 40 o anche più sotto raffica. Mare fra agitato e molto agitato».