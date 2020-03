Mascherine “fai da te”, Ordine dei Farmacisti di Imperia: «Comportamenti deontologicamente scorretti non saranno tollerati»

Imperia. «In merito alla notizia riguardante la denuncia emessa a carico di un collega che avrebbe speculato sul prezzo delle mascherine per la protezione individuale, vendute presso la farmacia di sua proprietà, desideriamo ribadire la buona fede e l’enorme impegno messo in campo dalla grande maggioranza dei farmacisti che, insieme a medici ed infermieri, sono in prima linea per combattere l’emergenza in corso» – afferma l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Imperia.

«Le farmacie e le parafarmacie restano aperte e il personale affronta quotidianamente i rischi e le problematiche posti dall’epidemia con professionalità, coraggio e spirito di sacrificio, fornendo il proprio supporto alla comunità con tutti i mezzi a disposizione.

Nella speranza che il farmacista oggetto della denuncia possa dimostrare la sua buonafede, ribadiamo che comportamenti deontologicamente scorretti, che gettano fango sulla professione e su quanti la praticano con onestà e abnegazione, non saranno tollerati e verranno perseguiti in sede disciplinare» – dichiarano il Presidente e il Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Imperia.