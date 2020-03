Macron annuncerà le misure anti Coronavirus. Turismo francese fondamentale per il Ponente Ligure

La Francia è in trepida attesa per il discorso del suo presidente su come verrà affrontata l’emergenza Coronavirus.

Emmanuel Macron, secondo quanto annunciato dall’Eliseo, stasera alle 20, spiegherà alla nazione (ed al mondo) in diretta televisiva le misure che, secondo quanto riporta Nice-Matin sono state decise durante un pranzo con i membri del Consiglio di Difesa.

Potrebbe menzionare in particolare possibili misure di contenimento, sulle quali i francesi si stanno interrogando, mentre il bilancio dell’epidemia è salito domenica a 127 morti e 5.423 casi confermati in Francia.

Queste “misure di contenimento” e la loro durata interessano, negli effetti che produrranno nel tempo, sicuramente anche alla provincia di Imperia, con particolare intensità man mano che ci si sposta verso ponente.

Sì, perché l’economia di queste zone è fortemente connessa con l’arrivo o meno di turisti d’oltralpe. In soldoni: i francesi (grazie ai prezzi nostrani più bassi) varcano la frontiera soprattutto per comprare sigarette, vestiti, alcolici, generi alimentari e molto altro ancora.

Per tacere dei mercati settimanali e senza contare i pasti consumati nei ristoranti, pizzerie ed i soggiorni nelle nostre strutture alberghiere.

Tanto più a lungo mancheranno i nostri cugini transalpini “dalle nostre casse”, perché confinati a casa loro, tanto più il nostro portafoglio soffrirà. Al netto degli sfottò nazionalistici e soprattutto delle misure di contenimento del virus prese in Italia. Perché rischiamo di avere le attività aperte ma con la metà dei clienti.