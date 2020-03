L’Ospedaletti Calcio sugli spalti a Marassi per Genoa-Parma

Ospedaletti. L’Ospedaletti Calcio, sabato 7 marzo alle 15, sarà in campo con la serie A. Gli orange andranno a vedere Genoa-Parma.

«Per sabato 7 marzo la società ha a disposizione 40 biglietti per assistere alla partita Genoa CFC – Parma Calcio 1913 (ore 15). Possono partecipare i bambini delle categorie dal 2007 al 2012, eventuali fratelli e genitori e ragazzi che non disputeranno partite sabato. 28 bambini avranno inoltre la possibilità di andare in campo durante il riscaldamento delle squadre.

Tutti gli interessati possono chiedere informazioni alla segreteria dell’Ospedaletti dove potranno fornire i dati e i nominativi, che dovranno essere forniti entro questa settimana. Jose Espinal è disponibile per ogni informazione» – fa sapere la società orange.