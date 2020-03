Liguria nella “blacklist” dell’Olanda per coronavirus, Berrino: «Vorrei commentare con un bip…»

Sanremo. Il governo olandese ha inserito la Liguria nella “blacklist” (si chiama zona arancione) dei paesi in cui è maggiormente diffuso il coronavirus. Scatta, quindi, la possibilità per i tour operator olandesi di annullare i viaggi in Italia senza pagare penali, nonostante la nostra regione oggi non sia tra quelle zone.

L’assessore al Turismo della Regione Liguria Gianni Berrino, ospite dei nostri studi risponde: «Stiamo assistendo a una campagna internazionale per evitare che i turisti vengano in Italia, quando noi abbiamo solo merito di aver eseguito tanti tamponi perché la nostra Sanità funziona. L’Olanda ha inserito tutta la Liguria da Sarzana a Ventimiglia come zona arancione dando la possibilità agli operatori turistici di cancellare le prenotazioni senza incorrere in sanzioni. Altri Stati non ci vogliono e soprattutto dicono ai loro concittadini di non venire in Italia. A questo punto direi ai liguri e agli italiani, andate in vacanza in Italia, venite in vacanza in Liguria».

Berrino parla anche in tema di lavoro dei lavoratori stagionali negli alberghi e di quelli delle cooperative nell’ambito scolastico: «Il governo deve chiedere all’Europa la possibilità di applicare misure straordinarie per quei lavoratori che non hanno ammortizzatori sociali».

A proposito del tavolo del turismo convocato a palazzo Bellevue dal sindaco Alberto Biancheri e dall’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, Gianni Berrino apre un fronte polemico: «Non sapevo nemmeno ci fosse stato. Dalle altre parti mi invitano a Sanremo, evidentemente, no».