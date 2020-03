L’ex calciatore ventimigliese Vincenzo Jacopino sostiene raccolta fondi de “Il Ponente si muove”: «Insieme possiamo farcela»

Ventimiglia. Lo sport locale si mobilita per la raccolta fondi promossa da Gabriele Chiappori de Il Ponente si muove finalizzata all’acquisto di ventilatori polmonari per l’Asl1 Imperiese. Si fa promotore dell’iniziativa per aiutare l’ospedale di Sanremo in piena crisi sanitaria da coronavirus anche il ventimigliese Vincenzo Jacopino, Team Manager del Monza ed ex calciatore, che militò in serie A nella Sampdoria e poi giocò nel Verona, nell’Empoli, nel Catania e nella Lucchese.

«Vi parlo della mia quarantena monzese perché vivo a Monza ma sono di Ventimiglia e ci tengo a dire che sono fiero e orgoglioso di sostenere questa bellissima iniziativa de Il Ponente si muove. Complimenti e grazie di cuore a tutti coloro che hanno già dato il loro contributo e a tutti coloro che lo daranno nei prossimi giorni - dice Vincenzo Jacopino in un video messaggio pubblicato su Facebook - Si stanno raggiungendo degli obiettivi e dei traguardi importanti anche perché questa è una raccolta fondi destinata all’acquisto di ventilatori polmonari e sappiamo tutti l’importanza che hanno in questa fase delicatissima che stiamo vivendo».

«Negli anni da calciatore quello che ho capito e vissuto nei vari spogliatoi è che insieme un gruppo vero può ottenere dei risultati - afferma - Abbiamo la possibilità insieme di fare qualcosa di concreto, di forte e di immediato. Insieme possiamo farcela con grande fiducia e positività. Restiamo a casa e andrà tutto bene».

Per chi volesse contribuire alla raccolta fondi ecco i dati:

IBAN IT55 I 08439 49100 000120107908

BIC PER BONIFICI DA FUORI ITALIA

CCRTIT2TCAR

Destinatario : Gabriele Chiappori

In causale: ACQUISTO VENTILATORE POLMONARE ASL 1 IM

OSPEDALE DI SANREMO (IM)