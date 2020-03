Lavoratori frontalieri, al rientro in Italia non c’è obbligo di comunicazione e isolamento

Sanremo. Tramite una nota l’Asl 1 Imperiese precisa che a proposito dell’obbligo di comunicazione al Dipartimento di prevenzione delle disposizioni per i cittadini che rientrano in Italia, un successivo Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indicato che le disposizioni di cui sopra non si applicano ai lavoratori frontalieri, i quali, quindi, non sono tenuti a obblighi di comunicazione e isolamento al rientro dal lavoro.