Imperia. Da ieri, 24 marzo, la provincia di Imperia si arricchisce di otto nuovi professionisti della Sanità.

Con una seduta in via telematica si sono laureati in Infermieristica presso l’Università di Genova: Martina Aicardi, Giorgia Atzori, Mattia Chiesi, Martina Dusi, Gianluca Loconsole, Agnese Taggiasco, Ilaria Vassallo e Fatima Yamni.

«In questo momento di difficoltà l’entusiasmo e l’impegno dei nostri ragazzi sarà una preziosa risorsa per la cittadinanza. Congratulazioni ai neo-dottori e un “in bocca al lupo” per il loro importante lavoro. Un ringraziamento ai tutor che li hanno accompagnati in questo percorso: dottor Lorenzo Bracco e dottoressa Giulia Soldano» – commentano i dottori.