L’associazione Bordieventi dona 1240 euro alla protezione civile di Bordighera

Bordighera. L’associazione Bordieventi ha consegnato ieri alla protezione civile un assegno di 1240 euro raccolti dalla “campagna lampo” di donazioni aperta 5 giorni prima.

«L’intento è stato di raccogliere fondi per “Aiutare Chi Ci Aiuta”, il motto che ha circolato e tra le parentesi “donare un caffè’ “ai ragazzi della P.C. che ogni giorno instancabilmente portano la spesa e mascherine alle persone disabili, malate e anziane che non possono farlo in tempi rapidi. Il loro lavoro oltre ad essere a rischio, è dispendioso e per questo molti cittadini bordigotti e non, hanno contribuito in questo gesto» – fa sapere l’associazione Bordieventi che ringrazia uno per uno inviando delle email.

Virtualmente l’assegno è stato consegnato da tutti, dalle mani del presidente Axel Vignotto con Gianluca Gazzano, in presenza dell’assessore di Bordighera Marzia Baldassarre.