«La rimetteremo a posto appena rimetterà l’Italia al centro», Berrino ammaina la bandiera della UE

Genova. «La rimetteremo al suo posto appena l’Europa rimetterà l’Italia e gli Italiani al centro dell’Europa». A dirlo è il sanremese Gianni Berrino, assessore regionale a Turismo, Trasporti e Lavoro, esponente di Fratelli d’Italia.

Il commento è riferito ad un video, postato sul suo profilo Facebook, che lo ritrae mentre ammaina la bandiera dell’Europa, esposta all’interno del suo ufficio nel Palazzo della Regione in piazza De Ferraris. Come ad altri molti politici (e semplici cittadini) non è andato infatti giù un certo atteggiamento di chiusura verso l’Italia, messo in atto da paesi europei come dalla stessa UE, sull’emergenza Coronavirus.

«E’ stato un gesto provocatorio che non significa negazione dell’Europa – spiega Berrino – ma una sua forte critica nei suoi confronti quando dimentica quanto l’Italia abbia contribuito, anche economicamente, alla sua fondazione ed alla sua crescita, senza mai aver avuto indietro quanto gli spetta, soprattutto in questo momento di bisogno. Si nota poi il menefreghismo, l’ostracismo e l’assoluta mancanza di impegno nei nostri confronti di diversi paesi europei»