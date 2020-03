La compagnia “Musical I Love You” di Sanremo tra i sette finalisti del concorso nazionale “Premio PriMo”

Sanremo. Il Musical “Le Streghe – Musical tra Storia e Leggenda” nato in seno alla compagnia “Musical I Love You” di Sanremo, attiva dal 1998, è stato selezionato dalla giuria di qualità tra i sette finalisti del “Premio PriMo”, il concorso nazionale più importante in ambito di musical originali.

Tra i giurati spicca il presidente Saverio Marconi e Michele Renzullo della Compagnia della Rancia, Clemente Zard (Produttore di “Notre Dame de Paris” e di Romeo e Giulietta (Ama e Cambia il Mondo), Franco Travaglio, librettista e trascrittore dei musical più famosi rappresentati in lingua italiana (“La Bella e la Bestia”, “Cats”, “Frankestein Jr., ”I Produttori”).

Buona parte dei brani e degli arrangiamenti de “Le Streghe” sono stati composti dal M° Luciano Capurro, la vena rock della “Messa Nera” e di alcuni arrangiamenti è stata curata dal bassista/compositore Fulvio Gaslini. Il soggetto, il libretto e le liriche sono di Manuela Gaslini con la collaborazione di tutta la “Compagnia Musical I Love You”.

Il cast sulla scena in questo progetto: Manuela Gaslini (regista), Luca Guerra (scenografie e coreografie), Cinzia Butti (coreografie), Laura Sichetti (coreografie), Paolo Rossi (videoriprese), Lara Fusco (costumista e scenografa), Walter Barbaria, Maila Cordella (coreografie), Diego Pistone, Maria Paola Mariotti, Selena Gaslini, Paola Oggero, Paola Guerra, Arianna Giancola, Sveva Blancardi, Francesca Sichetti, Marzia Censasorte, Mauro Di Natale, Massimo Serpilli.

Di questo musical è stata rappresentata una versione interattiva per Halloween 2018 al Teatro Ariston che ha riscosso notevole successo con il patrocinio del Comune di Sanremo e la Produzione della Società Cooperativa Dem’Art di Andrea De Martini con musica dal vivo: la Band “Le Streghe” (Fulvio Gaslini, Simone Guerrucci, Edoardo Tavanti, Diego Genta, Steve Foglia, Marcello Repola) e l’Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal M° Massimo Dal Pra. Service Audio-Luci: Madi Service di Sestri Levante. A breve tutti avranno la possibilità di votare anche on-line per sostenere “Le Streghe” (le indicazioni in merito saranno comunicate tramite i social).