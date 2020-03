Ventimiglia. Proseguono i controlli dei carabinieri su tutto il territorio Intemelio. Questa mattina, così come ogni giorno da quando è iniziata l’emergenza coronavirus, pattuglie dell’Arma hanno effettuato controlli su automobilisti e passanti per verificare per quale motivo si trovassero per strada.

Secondo quanto stabilito dal decreto firmato nei giorni scorsi dal premier Giuseppe Conte, si possono lasciare le proprie abitazioni solo per comprovati motivi di lavoro, di salute o necessità, come fare la spesa. Chi esce deve portare con sé l’autocertificazione e mostrarla alle forze dell’ordine.

E’ infatti atteso per questa settimana il picco di contagi da Covid-19. E’ fondamentale, dunque, limitare il più possibile gli spostamenti e i contatti sociali.