Incidente sull’A10 tra Imperia e Taggia, grave una donna

Imperia. Una donna è rimasta ferita in modo grave in un incidente avvenuto sulla A10, al chilometro 113+000 tra Imperia Ovest e Arma di Taggia in direzione Francia, all’interno della galleria Poggi. E’ successo intorno alle 23. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la donna era alla guida di una Fiat Panda quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo è schiantata contro il guard-rail.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con un’ambulanza.