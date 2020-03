Santo Stefano al Mare. Schianto sull’Aurelia in località Aregai, tra una jeep e un camion della nettezza urbana. E’ successo intorno alle 7,30. Stando a quanto riferito da testimoni, l’uomo alla guida della jeep stava viaggiando in direzione Imperia quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito in testa-coda, carambolando anche contro il muro lato strada.

In quel momento stava sopraggiungendo un camion della nettezza urbana. L’autista ha tentato di evitare la jeep ma lo schianto è stato inevitabile.

Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia e la polizia municipale, impegnata a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Nonostante l’urto abbia danneggiato seriamente i due mezzi, gli automobilisti coinvolti non hanno riportato ferite gravi.