San Bartolomeo al Mare. Sarà probabilmente dichiarata inagibile, l’intera palazzina di via della Resistenza, a San Bartolomeo al Mare, danneggiata seriamente dalle fiamme di un incendio alimentato dalla presenza di pneumatici nel magazzino sottostante.

Stando a quanto ricostruito fino ad ora, il rogo sarebbe divampato da un’area esterna all’edificio, in una zona dove erano accatastate numerose gomme di auto e vicino a un cestino della spazzatura. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio: ad indagare, a 360 gradi, sono i carabinieri al comando del tenente colonnello Pierluigi Giglio, comandante della compagnia di Imperia. Nessuna pista è esclusa: da quella accidentale al dolo.

A spegnere le fiamme sono stati i Vigili del fuoco del comando centrale di Imperia, aiutati dai militari dell’Arma nel mettere in salvo gli inquilini dei tre appartamenti presenti nella palazzina. Complice il vento che soffiava impetuoso, infatti, le fiamme hanno presto lambito l’intero edifico, raggiungendo il tetto. Per due persone, rimaste lievemente intossicate dal fumo sprigionato dal rogo è stato necessario il trasporto in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi.