In provincia di Imperia arriva l’iniziativa della Lilt “Sfoglia la margherita”

Imperia. La prevista Settimana nazionale per la prevenzione oncologica della Lilt, che avrebbe dovuto tenersi fra il 14 e il 22 marzo è stata rinviata, in linea con le indicazioni governative per le note motivazioni sanitarie, dal 18 al 26 aprile.

La sezione Lilt di Imperia-Sanremo vuole però dare un segnale forte nella nostra provincia: «Perché contro il tumore non bisogna mai far venir meno l’attenzione, nemmeno nei frangenti particolarmente difficili».

È quindi confermata la prevista consegna delle piantine per l’iniziativa “Sfoglia la margherita”, il fiore simbolico scelto per ricordare a tutti di partecipare alla prevenzione oncologica. Sono tante le visite che si possono effettuare alla Lilt presso la sede di corso Mombello 49 a Sanremo o presso la delegazione Lilt ai servizi medici Hesperia in via Romana 40 a Bordighera e a cui si può accedere con una semplice telefonata al numero 0184 1951700.

Il presidente provinciale Lilt, il dottor Claudio Battaglia, sottolinea: «Dobbiamo dare un forte segno su certe tematiche, non bisogna mai abbassare la guardia. La prevenzione dev’essere sempre una priorità, in cima ai nostri pensieri, quali che siano gli accadimenti intorno a noi, poiché è il solo percorso possibile per ridurre in maniera sensibile la mortalità della malattia oncologica».

Per questo motivo, come anticipazione della Snpo, nei prossimi giorni inizierà la distribuzione di centinaia di margherite Lilt, grazie al lavoro e alla grande generosità dell’istituto professionale di Stato “ D. Aicardi” di Sanremo, ai professori e agli studenti. L’appello ai controlli periodici per intervenire precocemente sull’insorgere di patologie tumorali trova da anni negli esercizi commerciali i più grandi alleati dell’associazione.

Infatti, acquistando le piantine non solo i negozi sostengono la Lilt ma contribuiscono soprattutto a dare visibilità a questo evento esponendole come simbolo di prevenzione nelle vetrine delle loro attività, da Ponente a Levante.

Confermate anche le date dei gazebo in cui i volontari saranno generosamente attivi nella vendita dei fiori, andando incontro alla richiesta pervenuta da molti cittadini desiderosi di partecipare a quest’iniziativa. I banchetti si terranno a Imperia mercoledì 18 marzo in via San Giovanni per l’intera mattinata e a Sanremo giovedì 19 in corso Matteotti davanti al Cinema Centrale per tutta la giornata.