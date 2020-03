Imprenditore arrestato dalla Guardia di Finanza, sequestrati immobili anche a Sanremo

Pistoia. Un imprenditore pistoiese è stato arrestato dalla guardia di finanza, in esecuzione di una misura di custodia cautelare, nell’ambito di un’inchiesta nella quale sono ipotizzati i reati di bancarotta fraudolenta, evasione fiscale, sottrazione al pagamento delle imposte, riciclaggio e autoriciclaggio. Lo rende noto l’agenzia Ansa.

L’uomo si trova agli arresti domiciliari col braccialetto elettronico. Disposto nei confronti suoi e di altri quattro indagati, tra cui un commercialista aretino e tre prestanome, il sequestro di beni per un valore complessivo di 19 milioni di euro. Le indagini sono partite nel 2016, dal fallimento di una delle società riconducibili all’imprenditore. Secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle l’uomo, grazie alla consulenza del commercialista, avrebbe evitato di pagare le imposte dovute da alcune società a lui riconducibili, che venivano svuotate del loro patrimonio per non pagare l’Erario e i creditori. Contestata anche l’emissione di fatture false. I sigilli sono scattati stamani per immobili di pregio e terreni a Pistoia, Sanremo e Cuneo, e per una società di Viareggio (Lucca). Sequestrati anche conti correnti bancari e una Mercedes.