Imperia, il vento fa cadere la recinzione del cantiere. Ditta di Bergamo, possibile stop al restyling dei portici

Imperia. Un colpo di vento ha fatto cadere la recinzione del cantiere del restyling dei portici in piazza Dante. Era già successo ieri, la direzione del cantiere fa sapere che sarà rimossa.

Non è escluso nemmeno che i lavori vengano fermati anche perché la ditta e gli addetti che vi lavorano sono di Bergamo, quindi, essendo rientrati non possono più tornare in città. Si attende l’ufficializzazione della decisione in tal senso.