Imperia, troppa gente in centro a Porto Caratto (Civ): «State a casa, concentrate gli acquisti»

Imperia. «Rinnovo l’appello a stare in casa. Avendo il negozio chiuso e rimanendo a casa non ho naturalmente il polso della situazione come in un periodo normale, ma dovendo fare un paio di volte delle commissioni mi sono recato in via Cascione e ho visto effettivamente troppa gente, più di quella che sembrerebbe indispensabile. La stessa cosa mi dicono i colleghi coi quali mi rapporto ogni giorno».

Riccardo Caratto, presidente del Civ di Porto Maurizio, si unisce al coro di quanti in questi giorni di quarantena invitano i propri concittadini a stare a casa e commentando lil caso delle molte presenze che si stanno registrando nella principale arteria portorina si rivolge alla clientela: «La raccomandazione è quella di uscire il meno possibile e cercare di concentrare gli acquisti in una unica uscita».

«In effetti, in via Cascione e dintorni sono concentrate molte delle attività che per tipologia possono rimanere aperte: tre farmacie, altrettanti tabacchini, il mercato coperto, un supermercato, negozi di frutta e verdura, due banche, solo per fare degli esempi, ma anche negozi di ottica e telefonini e questo può spingere molte persone del quartiere a radunarsi anche senza farlo apposta», conclude Caratto.