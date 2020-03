Imperia, tre giovani denunciati dai vigili: si erano appartati a bere nei pressi della Coop

Imperia. Si erano appartati a consumare birra in gruppo dopo averla acquistata nel vicino supermercato Coop di via XXV Aprile: tre giovani sono stati identificati e denunciati dai vigili urbani per non ottemperato alle disposizioni contenute nel decreto Conte che vietano assembramenti per contenere il coronavirus.

Sono numerosi in questi giorni i controlli da parte della Polizia municipale del capoluogo con pattuglie dislocate nei principali punti di incontro della città: per essere in regola bisogna essere muniti di autocertificazione e si può uscire solo per il tempo necessario fare la spese, motivi di salute e di urgenza.