Imperia, studenti a casa per emergenza coronavirus: l’iniziativa degli scienziati di InforMare

Imperia. E’ online http://www.informare.net/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=707. La pagina del sito Informare che l’Associazione di divulgazione scientifica Informare ha realizzato per tutti gli insegnanti e gli studenti che volessero approfondire argomenti legati all’ecologia e alla biologia marina, con particolare attenzione a quella del ponente ligure.

«Ci rendiamo conto – spiega la biologa Monica Previati, referente scientifica dell’associazione – del difficilissimo momento che studenti e insegnanti stanno vivendo. Non potendo far altro, abbiamo creato la pagina “area didattica” con tre diverse sezioni (Lezioni sul mare; Libreria del mare; Fotografie) dove è possibile guardare e scaricare, ovviamente gratuitamente, foto, lezioni video sugli habitat marini di pregio, sugli ambienti profondi, sulle plastiche in mare con dettagli relativi alle valenze locali. Per gli insegnati è possibile visionare e scaricare lezioni in power point, brochure, libri e documenti, sia in italiano che in inglese, dedicati solo per citarne alcuni al tema della biologia ed ecologia marina, dell’inquinamento da plastiche, delle specie protette e delle norme vigenti di tutela del territorio, oltre a link a siti cartografici regionali».

«Siamo anche disponibili – prosegue il video-operatore dell’associazione Fabio Rossetto – a supportare i ragazzi che volessero fare tesine o approfondimenti sia per le materie scientifiche, sia per la maturità. La pagina “libreria del mare” sarà in continuo aggiornamento; ogni giorno pubblicheremo nuovi articoli, riviste e link da visionare e scaricare». «Questa nostra piccola iniziativa – conclude Rossetto – vorrebbe far sentire i ragazzi liberi di andare a farsi un bagno nel nostro splendido mare, pur ovviamente restando a casa, e dare agli insegnanti strumenti specifici per stimolare gli alunni. Il momento, lo sappiamo, è molto difficile ma siamo sicuri che tutto finirà bene e che presto potremo tornare a godere delle meraviglie sommerse del nostro mare».