Imperia. Rimangono stazionarie le condizioni del consigliere comunale, capogruppo di “Imperia Insieme” Claudio Ghiglione ricoverato in terapia intensiva al “Borea” di Sanremo affetto da Covid- 19.

Da fonti vicine alla famiglia, si apprende che anche il figlio 19enne di Ghiglione è stato ricoverato nel reparto malattie infettive in quanto riscontrato positivo al virus.

Intanto, si cerca di ricostruire la catena di contatti del professionista e politico imperiese che il 9 marzo ha partecipato a una commissione consiliare svolta con il rispetto delle distanze.

Il 6 marzo, tra l’altro, Ghiglione ha festeggiato il suo compleanno in un noto locale di Porto Maurizio. Alla festa privata organizzata dalla moglie hanno partecipato molti parenti e amici. In quella data non era ancora scattata la chiusura dei locali, bar e ristoranti, ma era d’obbligo il mantenimento delle distanze. Infatti, il gestore, correttamente, si era preoccupato di diminuire e distanziare i tavolini, anche se resta difficile pensare che i partecipanti abbiano mantenuto per tutto il tempo la distanza di un metro.

La Asl 1 Imperiese non conferma né smentisce la notizia.