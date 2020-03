Imperia. «Vorrei denunciare il degrado in cui si trovano le case parcheggio di via Airenti a Porto Maurizio usate come discarica pubblica, con motorini di dubbia provenienza, vasche di eternit, materassi e altro usati come dormitorio da persone non residenti». La segnalazione arriva attraverso una mail inviata alla redazione da un cittadino imperiese.

«Credo -prosegue – che in un momento di emergenza coronavirus siano inaccettabili certe situazioni con contenitori pieni di liquami che invadono il luogo dove sono stazionati i cassonetti ed è deprimente vedere bambini giocare in mezzo a tutta questa spazzatura».

di 6 Galleria fotografica Imperia, spazzatura, amianto e ingombranti alle Case parcheggio: le immagini del degrado









«Ho più più volte denunciato telefonicamente agli organi competenti che il piazzale antistante che dovrebbe servire come parcheggio viene utilizzato invece come deposito di auto prive di assicurazione e di materiale non consentito dalla legge. Ringrazio anticipatamente per lo spazio che mi verrà concesso», conclude la lettera