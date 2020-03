Imperia. Alle 12 è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del Covid-19. La tromba del maestro Fiorentino Serriello ha fatto risuonare il “Silenzio” e l’Inno nazionale. Il sindaco Claudio Scajola ha presenziato ai piedi della scalinata che porta in Comune da solo.

«Per ricordare le vittime dell’epidemia, per salutare l’amico Claudio, per onorare gli operatori sanitari e tutti coloro che sono in prima linea in questa battaglia. Per darci sostegno e guardare al futuro con speranza», ha scritto il primo cittadino sul suo profilo Facebook.

«Siamo in guerra contro un nemico invisibile che, ahimé, ha già colpito tante persone a noi care. Abbiamo aderito con convinzione all’iniziativa del presidente dell’Anci. Ci è sembrato un buon modo per ricordare le vittime dell’epidemia, per salutare l’amico Claudio e per onorare lo sforzo di chi è in trincea tutti i giorni. Un momento di raccoglimento e di speranza per il futuro», ha commentato al termine il sindaco Claudio Scajola.