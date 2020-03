Imperia, raccolta fondi di Fidas per aiutare l’Asl1

Imperia. La Fidas ha organizzato una raccolta fondi da destinare all’acquisto di presidi medici per i sanitari e per i volontari delle pubbliche assistenze. Con il ricavato la Fidas aiuterà l’Asl1 ad acquistare materiale per il personale sanitario.

«I donatori di sangue Fidas sono una grandissima famiglia e con una sensibilità particolare che gli unisce da sempre ad un grande ideale di altruismo verso chi soffre, ad oggi i nostri associati risultano più di 10mila, un esercito di persone pronte a salvare il prossimo in ogni occasione in cui necessita un aiuto a chi sta male. Ed è proprio in questo frangente che la Fidas lancia questo appello per aiutare chi in questo momento ha bisogno del nostro aiuto per poter salvare vite umane.

Chiediamo a chiunque possa farlo, donatori e non, di partecipare con un piccolo contributo per far crescere il fondo da destinare a chi ha bisogno in questo momento. “Uniti ce la faremo”.

Link per fare una donazione. Ricordiamo inoltre che i centri di raccolta sangue sono aperti e non si fermano, chiunque voglia donare sangue potrà venire liberamente perché autorizzato ad uscire, vi preghiamo di prenotare la vostra donazione nelle segreterie Imperia al 0183296395, Sanremo al 0184576385, Ventimiglia al 0184235279. Grazie di cuore a tutti».