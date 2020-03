Imperia, positivi al Covid 19 tre ragazzi del centro Isah: l’intera palazzina in quarantena

Imperia. Tre ragazzi ospiti del centro di riabilitazione Isah di piazzetta De Negri sono risultati positivi al Coronavirus. «Hanno sintomi lievi, non sono gravi per fortuna e sono curati da noi – conferma il presidente Stefano Pugi – su altri 8 che hanno la febbre sono stati eseguiti i tamponi e siamo in attesa dei risultati».

«Il problema è che si tratta di ragazzi che di fatto non sono isolabili, quindi abbiamo dovuto mettere in quarantena l’intera villa. Siamo in attesa di ricevere dotazioni di dispositivi importanti per tutto il personale. Tamponature a tutto il personale? Lo decide l’Asl», sottolinea Pugi.

«La buona notizia – conclude il presidente dell’Istituto – è che gli anziani dell’ala della casa di riposo non presentano sintomi e nemmeno i ragazzi che occupano l’appartamento».