Imperia. Una pizza, una frittura o un piatto a domicilio possono portare un sorriso in una casa anche in un momento come questo. E non solo, permette anche di aiutare a rimanere in vita le attività che hanno scelto questa modalità in vista della ripresa. Il tutto in estrema sicurezza: guanti, mascherine, sanificazione delle borse con le quali i fattorini fanno le consegne prima di partire per ciascun viaggio, distanze sempre mantenute.

Per documentarlo abbiamo trascorso una serata in compagnia del titolare della pizzeria Antica Taverna di via Carducci a Porto Maurizio che svolge questo servizio.

«Il servizio di consegna a domicilio è attivo dalle 19 alle 22.30 sette giorni su sette. In pochi minuti le pizze vengono consegnate, ancora calde, abitazioni gratuitamente in tutto il comprensorio. Consegnamo anche la cena e c’è chi si diverte a ordinarci primo o secondo, poi facciamo noi. Il tutto osservando al massimo le condizioni di sicurezza», spiega il titolare Sergio Orlando.

Gli ordini arrivano sia telefonicamente che attraverso piattaforme on line appositamente studiate.