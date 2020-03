Imperia piange lo storico tassista di Porto Maurizio Mauro Garibaldi

Imperia. La città piange la scomparsa, a 93 anni, dell’ex tassista Mauro Garibaldi mancato all’ospedale di Sanremo.

Garibaldi era molto conosciuto a Imperia per la sua attività e per essere un appassionato di pallapugno ed ex dirigente della San Leonardo.

Lo ricordano la figlia Franca con il marito Augusto, il nipote Fabio e Valentina, le piccole Andrea e Anna.