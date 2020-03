Imperia, parcheggi gratis per i medici e personale sanitario: lo ha deciso la giunta

Imperia. In attuazione della deliberazione dello scorso 12 marzo, la giunta municipale convocata dal sindaco Claudio Scajola, precisa che la gratuità della sosta per il personale sanitario è intesa anche: per i medici in visita in tutte le aree cittadine, per il personale della Croce Bianca presso via delle Rimembranze, per il personale della Croce Rossa in via Trento, per il personale della Croce D’Oro in via Otto Marzo.

Tutto il personale sopracitato è tenuto ad identificarsi con apposito pass da rendere visibile sul mezzo.

Gratis i parcheggi di piazza del duomo e senatore Amadeo a Porto Maurizio, e quello dell’ex Agnesi a Porto Maurizio. Idem per il parcheggio esterno dell’ospedale limitatamente al personale sanitario.