Imperia. «Ordini pizze a domicilio e da bere te lo offriamo noi!». È quello che offre l’Antica Taverna di Porta Martina, situata al Parasio in via Carducci 63 a Imperia nel centro storico di Porto Maurizio, sul servizio a domicilio. Chiamando il numero 0183.62130 si potrà avere una bibita in lattina o una birra in lattina da 33 cl o una bottiglietta d’acqua da 500 ml gratis a ogni pizza ordinata con una spesa minima di 20 euro.

Il servizio di consegna a domicilio è attivo dalle 19 alle 22.30 sette giorni su sette. In pochi minuti le pizze saranno consegnate, ancora calde, alla propria abitazione gratuitamente.

Le pizze:

Margherita – 5,00€

pomodoro, mozzarella

Wurstel – 6,50€

pomodoro, mozzarella , wurstel

Americana – 6,50€

pomodoro, mozzarella , patatine

Marinara – 5,00€

pomodoro, aglio, acciughe, olive

4 stagioni – 7,00€

pomodoro, mozzarella , prosciutto cotto, carciofi, olive, funghi

Napoli – 7,00€

pomodoro, mozzarella, acciughe, olive, capperi

Prosciutto cotto/crudo – 7,00€

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto/crudo

Diavola – 6,50€

pomodoro, mozzarella, peperoncino e spianata calabra

Bufalina – 8,50€

passata di pomodoro fresco, mozzarella di bufala, origano

Speck e zola – 8,00€

pomodoro, mozzarella, gorgonzola, speck

Praga – 8,00€

mozzarella, stracchino, prosciutto di Praga

Tonno e cipolle – 7,00€

pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle, olive

Ortolana – 7,50€

mozzarella, verdure grigliate, dadolata di pomodoro Capricciosa – 7,00€

Capricciosa – 7,00 €

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofini, funghi champignon, peperoni, olive

Stracotto – 6,50€

mozzarella, stracchino, prosciutto cotto

Crudo e rucola – 8,00€

pomodoro, mozzarella , prosciutto crudo, rucola

Funghi – 9,50€

pomodoro, mozzarella , misto funghi porcini

4 formaggi – 7,50€

mozzarella, mix formaggi, parmigiano

Vesuvio – 10,00€

pomodoro, bufala, scamorza, misto porcini, salsiccia, uovo

Tartufata – 10,00€

mozzarella, porcini, prosciutto di Praga, condimento al tartufo

Messicana – 9,00€

pomodoro, mozzarella, cipolla, salsiccia, fagioli, peperoncino, prosciutto cotto

Bibite (extra promozione)– 2€

Birra (Peroni – extra promozione) – 3€.